Nach Explosion auf Yacht: Jetzt spricht HC Strache!

Gegenüber VOL.AT berichtet Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vom Feuer-Drama auf der Yacht in Kroatien: "Sind froh, dass wir überlebt haben."

VOL.AT hat Heinz Christian Strache in Kroatien erreicht – so verlief die dramatische Rettung auf der Yacht in Kroatien: "Ich war für drei Tage (von Donnerstagabend bis Sonntag) mit meinen großen Kindern in Kroatien mit zwei befreundeten Familien – insgesamt sieben Personen – auf einem Boot eingeladen und wir erlebten auf der Heimfahrt am Sonntag in der Früh um etwa 9.45 Uhr ein Schiffs-Drama, welches sich 15 Minuten vor dem Heimat-Hafen in Biograd ereignet hat."