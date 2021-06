Yacht explodiert - HC Strache kann sich ans Ufer retten

Flammen-Inferno in Kroatien: Strache war an Bord.

Flammen-Inferno in Kroatien: Strache war an Bord. ©Reuters, YouTube/Čovik S Mora

Flammen-Inferno in Kroatien: Strache war an Bord. ©Reuters, YouTube/Čovik S Mora

all

all

self

self

Am Sonntagvormittag fing in Kroatien, in der Nähe von Biograd, eine Yacht Feuer - acht Österreicher, darunter H.C. Strache, kamen glücklicherweise davon.

Wie die kroatische "Sata 24" berichtet, soll sich das Feuer-Drama am Sonntag gegen 10.30 Uhr ereignet haben. An Bord der Yacht befanden sich acht Österreicher, darunter auch ein Bekannter Name: Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache.

self all Open preferences.

Ursache noch unklar

Die acht Österreicher konnten sich mit einem Sprung ins Meer selbst an das Ufer retten. Die kroatische Feuerwehr versuchte den Brand noch in den Griff zu bekommen, scheiterte jedoch und die Yacht blieb als verkohltes Wrack zurück. Die Ursache für das Feuer sei bislang noch unklar - werde jedoch momentan untersucht.

++ Weitere Informationen in Kürze ++

(VOL.AT)