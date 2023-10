Nach erneuter Messer-Attacke am Dornbirner Bahnhof: "Die Polizei müsste immer hier sein!"

Bei dem stetigen Aufkommen von Gewalt und Kriminalität am Bahnhof stellt sich vor allem eine Frage: Wie sicher können sich die Bürger in Dornbirn noch fühlen?

"Polizei ist hier zu wenig präsent"

Jörg Kogler (48), der regelmäßig den Bahnhof frequentiert, benennt Alkohol, Drogen und Arbeitslosigkeit als wesentliche Probleme des Gebiets. „Ich fühle mich nicht mehr sicher.“ Er äußert außerdem Bedenken bezüglich der Sicherheit von Frauen am Bahnhof. Denn auch tagsüber müsse man sich in diesem Bereich schon fürchten, wie der 48-Jährige gegenüber VOL.AT erzählt.

"Zudem finde ich, dass die Polizei hier zu wenig präsent ist. Sie fahren zwar regelmäßig um den Bahnhof herum, aber sind dann auch gleich wieder weg. Die Polizei müsste immer hier sein! Hier wird mit Drogen gedealt, Alkohol getrunken - aber das scheint keinen zu interessieren." Laut Jörg Kogler mangelt es auch am Engagement der Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann:, die er im VOL.AT-Gespräch kritisiert "Die Stadt, und allen voran die Bürgermeisterin muss hier eingreifen. Immer wird alles nur verharmlost", so der 48-Jährige abschließend.

"Man weiß genau, was in Dornbirn abgeht"

"Man weiß genau, was in Dornbirn abgeht, darum sind wir auch nicht oft hier am Bahnhof. Hier passiert einfach zu viel." Schon gar nicht würden sich die beiden Schülerinnen abends oder am Wochenende an dem stark frequentierten Ort aufhalten. "Wir meiden den Bahnhof", so die jungen Frauen gegenüber VOL.AT.