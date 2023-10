Messer-Attacke am Bahnhof Dornbirn: Streit eskaliert

Messerangriff am Bahnhof Dornbirn: Mann sticht auf 37-jährigen ein - Täter festgenommen, Zeugen gesucht!

Am Montagabend, gegen 23 Uhr, wurde ein 37-jähriger Mann von einem 23-jährigen österreichischen Staatsbürger mit einem Messer in den linken Unterschenkel gestochen. Der Täter, der keinen festen Wohnsitz hat, konnte flüchten. Das Opfer verhielt sich bei der Sachverhaltsaufnahme unkooperativ zu den einschreitenden Polizisten und Rettungskräften. Er begab sich dann jedoch selbstständig in das Krankenhaus.