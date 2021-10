Nach dem Impfen gratis aufs Spiel der Lustenauer Austria

Besondere Aktion am "Austria-Platz": Wer sich am Freitag vor Ort immunisieren lässt, erhält eine Heimspiel-Freikarte des SC Austria Lustenau für die Saison 2021/22.

Zum Zweitliga-Topspiel zwischen dem SC Austria Lustenau und dem FC Blau-Weiß Linz am Freitag (22. Oktober 2021) macht zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr der Impfbus des Landes beim Reichshofstadion Halt. Alle, die sich vor Ort gegen das Coronavirus impfen lassen, dürfen sich über eine Heimspiel-Freikarte des SC Austria Lustenau für die Saison 2021/22 freuen, informiert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher: "Nach dem tollen Lauf der ersten Mannschaft bietet es sich an, das anschließend an die Impfaktion beginnende Zweitliga-Topspiel zwischen SC Austria Lustenau und FC Blau-Weiß Linz kostenlos zu besuchen". Einen Dank richtet Rüscher an den Verein für das "wichtige Signal und die Unterstützung".