Dr. Stefan Denifl vertritt drei Mandanten, die von einer Gruppe Jugendlicher am Feldkircher Bahnhof attackiert wurden. ©Canva

Nach brutaler Attacke am Feldkircher Bahnhof: Schwer verletzte Skifahrer fordern Gerechtigkeit

Dr. Stefan Denifl vertritt jene drei Wintersportler, die am 25. Februar von fünf bis sechs Jugendlichen, allesamt mit Migrationshintergrund, angegriffen wurden. Ein Mandant des Opferschutz-Anwalts trug einen Nasenbeinbruch davon, als ihm am Boden liegend ins Gesicht getreten wurde. Denifl fordert verstärkte Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen.

Der Vorfall, der sich im Februar auf einem nächtlichen Bahnsteig in der Montfortstadt zugetragen hat, sorgte für Schlagzeilen. Vier Wintersportler aus Vorarlberg kehrten von einem Skitag in St. Anton zurück und warteten gegen 1 Uhr früh am Bahnhof.