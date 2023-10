Brennpunkt Feldkirch? In der Stadt geht die Angst um

Lokalaugenschein vor Ort am Sparkassenplatz

"Gerade als Frau habe ich Angst"

Eine Unternehmerin aus dem direkten Umkreis, die zudem noch direkt neben dem Sparkassenplatz wohnt, zeigt sich besorgt von der Situation, die sich in den letzten Monaten deutlich zugespitzt habe: "Das Gesicht der Stadt hat sich deutlich verändert. Wir werden täglich mit Gruppierungen von Jugendlichen konfrontiert, die offenbar keinen Funken Respekt für ihr Umfeld haben. Meist zeigt sich dies in Machogehabe und kleineren Raufereien untereinander. Drogendeals und Konsum am helllichten Tag, direkt vor unserer Schaufensterauslage zählen genauso dazu wie freches Auftreten und ungebührliches Verhalten."

Stimmen aus dem direkten Umfeld des Sparkassenplatzes

Alexandra F. (16)*: "Ich fühle mich nicht sicher in dieser Welt, vor allem nicht am Sparkassenplatz." Sie berichtete von beunruhigenden Situationen, die sie insbesondere nach der Arbeit erlebe. Dort beobachte sie häufig gefährliche Vorfälle. Sie schilderte: "Es gibt so viele Junkies und ständig gefährliche Situationen. Nach der Arbeit, wenn es schon spät ist, fühlt man sich einfach nicht sicher. Es sind so viele Jugendliche und Ausländer, die sich hier aufhalten, und es gibt oft Ärger. Ich beobachte vom Lager aus, wie Drogen verkauft werden, und wie Leute sich spritzen. Es gibt auch asoziale Leute, die sofort Schlägereien beginnen."