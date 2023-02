Bahnhof Feldkirch: Vier Skifahrer von sechs Jugendlichen angegriffen

Vier Skifahrer am Bahnhof Feldkirch von Jugendlichen angegriffen.

In der Nacht auf Samstag kam es am Bahnhof in Feldkirch zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen sechs derzeit noch unbekannten Jugendlichen und einer Gruppe von vier Skifahrern, die auf den Zug warteten.

Laut Angaben der Skifahrer wurden diese gegen 1 Uhr von den Jugendlichen aus ihnen unbekannten Gründen mit Faustschlägen und Tritten attackiert. Dadurch wurden drei der vier Skifahrer im Gesicht unbestimmten Grades verletzt. Einer der Verletzten wurde mit der Rettung ins LKH Feldkirch gebracht.

Zeugen werden gesucht

Die Jugendlichen flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirch unter der Nummer +43 (0) 59 133 8150 in Verbindung zu setzen.

