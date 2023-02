Nach Aus für Hämmerle Bar: So wird das neue Lokal ...

Ein neuer Szenetreffpunkt für Dornbirn und das ganze Ländle

Urbanes Design trifft auf

familiären Mix aus Club und Bar

Mit Jan Klammer und Andy Mariacher stehen zwei bekannte Gesichter an der Spitze des Clubs, der für frischen Wind in der Dornbirner Nightlife-Szene sorgen dürfte.

Andy Mariacher vervollständigt das dynamische Duo, das dem Club in der Messestadt neues Leben einhauchen wird. Der Bregenzerwälder zählt zu den Fixgrößen der Vorarlberger DJ-Szene und sorgte bereits mit den Damn Good Kids, Grizzley and the Kids oder als Resident DJ in Sigi Innauers Vakanz für Furore.

Jan Klammer lebt seit Jahren in Wien und Berlin und konnte sich als Bühnenbauer, Designer und Konzept-Künstler einen internationalen Namen machen. So vertrauen beispielsweise bekannte Top-Acts wie Bilderbuch, Wanda oder Mavi Phoenix auf die Künste des gebürtigen Harders.

Hämmerle Bar wird Fischbach

In Anlehnung an das Areal wird der neue Club zukünftig den Namen "Fischbach" tragen, quasi eine Vorarlberger Variante einer "Grellen Forelle", die viele kreativen Möglichkeiten zur Interpretation offen lässt.

Architektur und kreatives Design

"Während viele Clubs in Vorarlberg auf ihr Gewölbe im naturbelassenen Look vertrauen, beschreiten wir auch hier neue Wege. Wir haben das gesamte Interieur umgekrempelt und versuchen, etwas Ruhe in das Gewölbe zu bringen. Gleichzeitig bauen wir auf natürliche Materialien wie Holz in Verbindung mit dem industriellen Look der ehemaligen Fabrik", informiert Jan Klammer, der sich mit dem Clubdesign auseinandersetzt.