Maurice von Bilderbuch trägt MNS aus dem Ländle

Mit Taschen in Form von übergroßen FFP2-Masken kämpft der Bregenzer/Berliner Konzept-Künstler und Setdesigner Jan Klammer (31) gegen Diskriminierung. Prominente Unterstützung gibt's von Bilderbuch, Moderatorin Aminata Belli und Hengameh Yaghoobifarah.

Jan Klammer: Wir haben Taschen in Form der FFP2-Maske in übergroßem Format handgefertigt, limitiert auf 19 Stück. Sie bestehen aus demselben Material wie die herkömmlichen Masken und sind unverkennbar. Insgesamt gibt es drei Editionen in Zusammenarbeit mit Aminata Belli (Moderatorin), Hengameh Yaghoobifarah (Autor*In) und der Band Bilderbuch. Neben der Tasche stehen außerdem hochwertige Fotoprints der Protagonist*innen zum Verkauf, mit Fotos von Lucia Jost, Joanna Legid und Maša Stanić. Die Idee kommt von Valentin Hansen.