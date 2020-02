Nach anonymer Anzeige: Happy End für "Kobler Bäck"

Nach einer anonymen Anzeige wegen Rauchbelästigung musste der "Kobler Bäck" den Holzofen aus lassen. Das Holzofenbrot schien gegessen. Doch nun gibt es ein "Happy End"!

Neun Lehrlinge arbeiten am Ofen

Ein Betrieb in Ludesch: Neun Lehrlinge der Innung arbeiten tagelang an einem neuen Backofen. "Das Besondere an diesem Ofen ist ein Gewölbe. Es ist schon 200-300 Jahre alt. Das haben schon die alten Römer gemacht", so Hubert Ratz, Innungsmeister Egg gegenüber "Vorarlberg heute". Ganz wichtig sei, dass beim Brotbacken die Hitze von oben - und beim Gewölbe auch seitlich zum Brot kommt.