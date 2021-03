Nach Absturz: Stadtbus in Dornbirn aus Wald geborgen

Am Montagabend kam auf der Bödelestraße ein Stadtbus von der Straße ab. Dienstagvormittag wurde er mit einem Kran aus dem Wald geborgen.

Am späten Montagabend kam ein Dornbirner Stadtbus auf der Bödelestraße in Fahrtrichtung Dornbirn von der Straße ab. Er war durch den Schneefall ins Rutschen gekommen und stürzte 15 Meter tief in den angrenzenden Wald. Er touchierte mehrere Bäume und blieb in einem Bachbett liegen. Die Busfahrerin wurde leicht verletzt.