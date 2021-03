Stadtbus 15 Meter tief abgestürzt

Am späten Montagabend ist auf der L48 Bödelestraße in Dornbirn ein Stadtbus von der Straße abgekommen und in den Wald gestürzt.

Gegen 23.30 Uhr am Montagabend ist ein Dornbirner Stadtbus auf der Bödelestraße in Fahrtrichtung Dornbirn oberhalb von Watzenegg 15 Meter tief in den angrenzenden Wald abgestürzt.

Aufgrund der durch den Schneefall schwierigen Straßenverhältnisse kam der Bus ins Rutschen, in der Folge von der Straße ab und blieb in einem Bachbett liegen.

Die Straßenverhältnisse waren in der Nacht auf Dienstag sehr rutschig. ©VOL.AT/Ronny Vlach

Keine Fahrgäste im Bus

Die Fahrerin wurde leicht verletzt vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich glücklicherweise keine Fahrgäste im Bus.

Die Bödelestraße musste nach dem Unfall für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.