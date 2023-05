Muttertag: Schlechtwetter-Programm sorgt für unvergessliche Momente

Der Muttertag ist ein besonderer Tag, an dem wir unseren Müttern danken und ihnen zeigen, wie sehr wir sie schätzen. Doch das diesjährige Schlechtwetter in Vorarlberg am Muttertag zwingt Familien, ihre Pläne für den Tag anzupassen.

Doch keine Sorge, denn es gibt genügend Alternativen, um den Tag unvergesslich zu gestalten.

Besuch im Kunsthaus Bregenz

Das Kunsthaus Bregenz ist ein beeindruckendes architektonisches Meisterwerk und beherbergt eine Vielzahl an zeitgenössischen Kunstausstellungen. Verbringen Sie den Tag in den Galerien, und lassen Sie sich von der Kreativität inspirieren. Im Anschluss können Sie in einem der umliegenden Cafés einkehren und gemütlich Kaffee und Kuchen genießen.

Entspannung im Hallenbad

Ein entspannter Tag im Hallenbad bietet eine perfekte Alternative zum verregneten Muttertag. In Dornbirn gibt es beispielsweise das Stadtbad, das mit einem großen Schwimmbereich, einer Sauna und einem Wellnessbereich aufwartet. Hier können sich Mütter verwöhnen lassen, während die Kinder Spaß im Wasser haben.

Vorarlberger Landesmuseum

Das Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz lädt zu einer spannenden Zeitreise in die Geschichte der Region ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, um gemeinsam mit der Familie mehr über die Kultur und das Erbe Vorarlbergs zu erfahren. Eine Vielzahl von Ausstellungen, von Archäologie bis zur Volkskunde, sorgt für einen abwechslungsreichen und lehrreichen Besuch.

Kino-Besuch

Ein Kinobesuch ist immer eine gute Idee, wenn das Wetter nicht mitspielt. Gönnen Sie sich und Ihrer Mutter einen Film in einem der zahlreichen Kinos in Vorarlberg, beispielsweise im Cineplexx Hohenems. Tipp: Informieren Sie sich vorab über spezielle Muttertagsaktionen und Rabatte.

Indoor-Spielplatz

Für Familien mit kleineren Kindern bietet sich ein Besuch in einem der Indoor-Spielplätze in Vorarlberg an. Hier können die Kleinen ausgelassen toben und spielen, während die Mütter entspannen oder sich sogar bei einer Tasse Kaffee austauschen. Der Indoorspielplatz Spielfabrik in Dornbirn ist hierfür eine gute Adresse.

Ein verregneter Muttertag in Vorarlberg muss also keinesfalls langweilig sein. Mit diesen Aktivitäten können Sie trotz des Schlechtwetters unvergessliche Momente mit Ihrer Mutter und der Familie erleben.

