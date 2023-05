Heldin, Vorbild, Mama

Am Sonntag ist Muttertag: Zeit, Danke zu sagen. Viele planen da gerne eine kleine Überraschung für die Mama.WANN & WO hat sich bei den Promis im Ländle umgehört, wie sie den besonderen Tag verbringen.

Muttertag: Ein Tag, der ganz im Zeichen des Zurückgebens steht, und die perfekte Gelegenheit bietet, Danke zu sagen - für die Liebe, die schöne Zeit, für alles, was unsere Mamas für uns tun. In vielen Ländern auf der ganzen Welt werden Mütter diesen Sonntag gefeiert und verwöhnt. Ob Blumen, Schokolade, Kuchen oder Selbstgebasteltes - die Mamas können sich über liebvoll ausgesuchte oder gestaltete Kleinigkeiten freuen.

Viele Kinder schmieden Pläne und Überraschungen, um ihrer Mama ihre Liebe und Wertschätzung zu zeigen. Sie nutzen den Tag für gemeinsame Unternehmungen und versuchen ihr Bestes, ihre Mütter nach Strich und Faden zu verwöhnen. Ob ein Ausflug an den See, ein kleines Festmahl kochen oder ein Schaumbad einlassen - für unsere Mütter geben wir heute alles. Seit 1934 - also noch keine hunderte Jahre lang - zelebrieren wir diesen Tag nun offiziell, um unseren Mamas zu zeigen, dass sie unsere Superheldinnen und Vorbilder sind.

Muttertag bei den Ländle-Promis



Und wie sieht es bei den Vorarlberger Stars aus? Haben sie konkrete Pläne für den heutigen Tag? Haben sie vielleicht eine kleine Muttertagsüberraschung geplant? Wie zeigen sie ihrer Mama, wie wichtig sie ihnen ist? WANN & WO hat bei ein paar Promis im Ländle nachgefragt, wie sie den heutigen Tag verbringen und welche Muttertagstraditionen es in ihrer Familie gibt.

„Ein gemütlicher Nachmittag bei meinen Eltern Zuhause“

Ich werde am Muttertag nachmittags mit frischem Gebäck zu meinen Eltern gehen. Dann werden wir über Gott und die Welt reden und Cappuccino trinken. Danach gehen wir gemütlich eine Runde spazieren. Meine Mama ist wirklich die Beste, ich war früher ein sehr trotziges Kind und trotzdem hat sie nie die Geduld verloren. Auch heute ist sie noch meine beste Freundin, ich kann mit ihr über alles reden und sie ist immer für mich da. Wir sind beide keine Menschen großer Worte, regelmäßiges Cappuccinotrinken ist unsere „Love Language“.

Daria Schuricht, Sängerin und Model

Daria Schuricht / Foto: Frederick Sams

„Zeit miteinander verbringen“

Meine Familie und ich gehen zusammen essen, um den Tag zu feiern und Zeit miteinander zu verbringen. Ich zeige meiner Mama aber auch sonst, so oft es geht, wie wichtig sie mir ist. Sei es mit Telefonaten, Ausflügen oder kleinen Aufmerksamkeiten. Ich glaube, für jeden ist die eigene Mama die Beste. Meine ist die Beste für mich, weil sie, egal was kommt, immer zu mir steht und mich bei allem unterstützt.

Lisa Aberer, Sängerin

Lisa Aberer / Foto: Birgit Riedmann

„Muttertage über das ganze Jahr verteilt“

Das Wichtigste: Zeit miteinander verbringen. Bei mir sind Muttertage, an denen ich meine Mama hochleben lasse, über das ganze Jahr verteilt. Muttertagsüberraschung gibt es dieses Jahr keine, weil meine Mama nicht da ist - wird aber nachgeholt. Meine Mama ist die Beste, weil sie meine Mama ist und ich sie sehr gern habe. Sie ist die coolste Person, die ich kenne. Früher haben wir die Mama am Muttertag ausschlafen lassen und dann mit verbundenen Augen in die Küche geführt. Da gab es ein Gedicht mit feierlicher Übergabe von etwas Selbstgemachtem und ein üppiges Frühstück. Philipp Lingg, Sänger

Philipp Lingg / Foto: Frederick Sams

„Wir fliegen zusammen nach Barcelona“

Wir fliegen zusammen nach Barcelona, um dort Muttertag zu feiern. Am Muttertag schenken wir als Familie unserer Mama was Kleines, das sie immer an uns erinnert. Meine Mama ist einfach die Beste, weil sie mein Vorbild ist und meine beste Freundin. Sie hat immer ein offenes Ohr und das schönste Herz auf der ganzen Welt. Amanda Salzgeber, Skirennfahrerin

Amanda Salzgeber / Foto: Philipp Steurer

„Ich zeige ihr meine Liebe das ganze Jahr über“

Ich plane eigentlich nie etwas Spezielles für den Tag. Ich zeige meiner Mama das ganze Jahr über meine Wertschätzung und Dankbarkeit. Und wenn ich dann Zeit finde oder was Schönes für sie im Schaufenster sehe, dann kann es sein, dass ich sie ein paarmal im Jahr beschenke oder ausführe. Außerdem hat sie noch sieben andere Kinder, die sich am Sonntag um sie kümmern. Früher habe ich natürlich schon geschaut, dass ich Frühstück oder einen Kuchen mache, aber mittlerweile – bei so vielen Kindern – kriegt sie dann fünf Kuchen und drei Blumensträuße und jeder von uns will ihr Frühstück machen – also klinke ich mich einfach aus und beschenke sie an einem anderen Tag.

Maria Maksimovic, Model und Influencerin

Maria Maksimovic / Foto: Philipp Steurer