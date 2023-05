Powerfrau kriegt Baby und Job unter einen Hut

Keine Karenz für Selbstständige

Um ihren Alltag als Mutter und gleichzeitig ihr Geschäft aufrecht zu erhalten, bekommt sie viel familiäre Unterstützung. Als Selbstständige, so erklärt sie, darf sie nicht in Karenz gehen, dafür übernimmt ihr Partner diese Aufgabe, worüber sie sehr dankbar ist. „Mein Mann hat sich großzügigerweise dazu entschieden, in Karenz zu gehen. Das klappt sehr gut, er kümmert sich dazwischen auch um den Umbau unseres Hauses“, sagt sie. Da sie ihr Baby noch stillt, muss es noch überall mit. Ihre Arbeit verrichtet Sabrina meistens von zu Hause aus, wenn alle bereits im Bett liegen. Zwei Tage in der Woche ist sie in ihrem Geschäft in Lustenau vor Ort und pflegt persönlichen Kontakt zu ihren KundInnen.