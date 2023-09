Mutter nennt Schul-Mode "faschistisch" – Tochter fliegt raus!

Eine zwölfjährige Schülerin der katholischen Privatschule St. Ursula in Klagenfurt hat wegen einer Auseinandersetzung ihrer Mutter mit dem Schulverein die Schule verlassen müssen.

Darum geht's

"Unterdrückung des Feminismus"

Auslöser war ein Brief der Schule an die Eltern, in dem unter anderem festgehalten wurde, dass beim Schulbesuch auf "ordentliche" Kleidung zu achten sei: Keine bauchfreien T-Shirts, keine Tops mit Spaghettiträgern, keine Leggings und keine zu kurzen Röcke und Hosen ("nicht kürzer als eine Handbreite über dem Knie"). Die erwähnte Mutter habe das als "patriarchales Verhalten" und eine "Unterdrückung des Feminismus" bezeichnet, was man vonseiten der Schule unkommentiert gelassen habe. "Daraufhin legte die Mutter in einem Eltern-Chat nach, bezeichnete die Kleiderordnung als faschistisch und rief andere Eltern auf, dass sie sich mit ihren Kindern nicht an die Regeln halten sollten", hieß es vom Schulverein.