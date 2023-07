"Unser Gehirn ist nicht in den Brüsten oder in der Hose"

Die Vorarlbergerin Andrea Raffl hat genug von der aktuellen Diskussion rund um die Kleiderordnung an Schulen. Sie hat eine Petition gestartet und fordert klar das Aus für die Kleiderordnung.

Andrea Raffl ist Unternehmerin und zweifache Mama. Ihre Tochter musste dieses Jahr selbst erfahren, was es bedeutet, wenn man sich nicht an die schulische Kleiderordnung hält und mit einem Spaghetti-Oberteil zum Unterricht geht.

Hilflosigkeit, Wut und Unverständnis

Dies und die bereits seit Monaten andauernde Diskussion über die "richtige" Kleidung an Schulen haben bei der zweifach Mama für viel Wut und Unverständnis gesorgt. So hat sie nun einen Entschluss gefasst, und eine Petition gestartet.

Dieser Entschluss fiel ihr jedoch nicht leicht. "Ich möchte nicht, dass meine Töchter in die Schusslinie geraten", erzählt sie im Gespräch. Deshalb ist sie der Meinung, dass es nun endlich an der Zeit ist, dass etwas getan wird.

"Dabei ist gerade in diesem Alter Kleidung so eine wichtige Art für Kinder beziehungsweise Jugendliche sich auszudrücken", so die zweifache Mama. Aber nicht nur das, laut Andrea sollte die Schule ein Ort sein, den die Kinder gerne besuchen. An welchem sie sich wohlfühlen und nicht einer, an dem sich gefrustet sind.