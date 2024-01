"Mussten nachts die Tür offen lassen" - Wieder Wirbel um spanische Fußballnationalmannschaft

Neue Vorwürfe erschüttern die spanische Frauenfußballnationalmannschaft. Nach dem Kuss-Skandal des ehemaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales kommt nun Jennifer Hermoso mit besorgniserregenden Anschuldigungen gegen den früheren Nationaltrainer Jorge Vilda.

Fragwürdige Methoden

Jennifer Hermoso äußerte sich in der Sendung „Planeta Calleja“ über die umstrittenen Praktiken Vildas während seiner Zeit als Trainer. Sie beschreibt Situationen, in denen die Spielerinnen gezwungen waren, nachts ihre Zimmertüren offen zu lassen, damit Vilda für Gespräche zu ihnen kommen konnte. "Wenn wir schlafen gingen, mussten wir die Tür offen lassen und darauf warten, dass er nachts hereinkam, damit er mit uns reden konnte. Er sagte, das sei die einzige Zeit, in der er mit uns persönlich sprechen könne." Zudem schildert sie Begegnungen, bei denen der Trainer die Spielerinnen nach ihren Einkäufen kontrollierte. "Wenn wir einkaufen gingen, wartete er auf uns und fragte uns, was wir in unseren Taschen hätte", so Hermoso.