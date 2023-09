So reagierte Hermoso wirklich auf den Rubiales-Kuss

Neue Aufnahmen bringen frischen Wind in den Skandal um den Kuss des spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales auf den Mund von Spielerin Jennifer Hermoso.

Ungefragter Kuss löst Kontroverse aus

90-tägige Sperre von Rubiales

Während Rubiales in einer emotionalen Rede seine Unschuld beteuerte und seinen Rücktritt ausschloss, reagierte die FIFA schnell und verhängte eine vorläufige 90-tägige Sperre gegen den Verbandspräsidenten. Zudem wurde jeglicher Kontakt zu Hermoso und ihrem Umfeld untersagt.

Spielerin bricht ihr Schweigen

Am vergangenen Freitag äußerte sich Jennifer Hermoso erstmals öffentlich zu den Vorkommnissen. In einem Social-Media-Beitrag erklärte sie den Kuss als ungewollt und sexistisch. Dieser Vorwurf wird durch ein aufgetauchtes Video verstärkt, das zeigt, wie Rubiales die Spielerin förmlich anspringt, bevor er sie küsst.

Ungewöhnliche Reaktion im Teambus

Das Video zeigt, wie Jennifer Hermoso auf ihrem Handy Fotos des umstrittenen Kusses betrachtet. Dabei scheint sie bestens gelaunt und unterhält sich fröhlich mit ihren Teamkolleginnen. Besonders der Vergleich mit einem früheren Weltmeister-Kuss zwischen Iker Casillas und einer Journalistin sorgt für Amüsement. Im Video ist auch zu sehen, wie Luis Rubiales später in den Bus steigt. Die Spielerinnen rufen ihm scherzhaft "Beso, beso!" zu, was so viel wie "Kuss, Kuss!" bedeutet. Rubiales reagiert augenzwinkernd: "Hört auf, ihr bringt mich zum Erröten!"