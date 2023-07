Musikverein feiert 100er: Großer Festumzug in Schnepfau

Nach dem Nassleistungsbewerb der Feuerwehren am Samstag, feiert am Sonntag der Musikverein Schnepfau sein 100-jähriges Bestehen mit Frühschoppen und Festumzug.

Während der Samstag ganz im Zeichen der Feuerwehren stand, feiert der Musikverein Schnepfau am dritten Festtag, dem Sonntag, sein 100-jähriges Bestehen mit Frühschoppen und einem großen Jubiläumsumzug. "Was die beiden Vereine verbindet, ist die Begeisterung für das, was sie machen – das sieht man bei jedem Feuerwehrbewerb, bei jedem Musikfest und an diesem Wochenende hier in Schnepfau ganz besonders", sagte Landeshauptmann Wallner zum gemeinsamen Fest.