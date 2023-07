"Goldenes Strahlrohr" ging an Au - Heute wird gefeiert

In Schnepfau wird dieses Wochenende richtig gefeiert: Freiwillige Feuerwehr und Musikverein haben gemeinsam ein Fest für tausende Besucher auf die Beine gestellt. Am Samstag gab bereits den Nassleistungsbewerb der Feuerwehren des Bezirks Bregenz.

An diesem Wochenende (14. bis 16. Juli) veranstalten die freiwillige Feuerwehr und der Musikverein Schnepfau gemeinsam das Fest 2023 unter dem Motto „Schneapfô Fierôd“. Am zweiten Festtag, dem Samstag, fand der 40. Nassleistungsbewerb des Bezirks Bregenz statt. Landeshauptmann Markus Wallner lobte das große Engagement der Feuerwehren: „Die Ausdauer, die unsere Feuerwehren bei diesen Bewerben zeigen, ist jedes Mal aufs Neue beeindruckend. Und diese Ausdauer beweisen sie das ganze Jahr über: Zu jeder Tages- und Nachtzeit sind unsere Feuerwehren in Bereitschaft.“

Feuerwehren zeigen ihr Können

78 Feuerwehrgruppen aus dem Bezirk Bregenz kämpften bei den Nassleistungsbewerben in Schnepfau um das „Goldene Strahlrohr“. Bereits seit 40 Jahren gibt es diese Tradition des freundschaftlichen Kräftemessens im Bezirk Bregenz. Beim diesjährigen Bewerb stellten rund 700 Feuerwehrfrauen und -männer ihren Teamgeist und ihr Können unter Beweis. Als Sieger konnte sich die Feuerwehr Au feiern lassen, Platz zwei ging an die Feuerwehr Wolfurt.

Zwei Vereine – ein Fest

Während der Samstag ganz im Zeichen der Feuerwehren stand, feiert der Musikverein Schnepfau am dritten Festtag, dem Sonntag, sein 100-jähriges Bestehen mit Frühschoppen und einem großen Jubiläumsumzug. „Was die beiden Vereine verbindet, ist die Begeisterung für das, was sie machen – das sieht man bei jedem Feuerwehrbewerb, bei jedem Musikfest und an diesem Wochenende hier in Schnepfau ganz besonders“, sagte Wallner zum gemeinsamen Fest.