Musikschule Bregenz, Stillstand beim Klimaschutz und Pollensaison

Bregenz‘ Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ), Klubobmann der Grünen im Vorarlberger Landtag Daniel Zadra und Oberärztin Dr. Michaela Ranta heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“

Die Kritik seitens der Opposition an Bregenz‘ Bürgermeister Michael Ritsch hält weiter an. Die jüngsten Personalentscheidungen führten erneut zu hitzigen Diskussionen. Michael Ritsch bezieht heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“ Stellung zu den Vorwürfen.