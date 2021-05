Musikschule Bregenz: Postenvergabe mit Beigeschmack?

Ab 17. Mai übernimmt Bettina Wechselberger die Musikschule, dafür übersiedelt sie aus der Steiermark ins Ländle. Ihre Partnerschaft mit Bürgermeister-Vertrautem Reinhold Einwallner stehe aber in keiner Verbindung mit der Bestellung.

"Du & Ich für Bregenz?" Michael Ritsch hat es nicht leicht als SPÖ-Bürgermeister in der Landeshaupstadt. Nach dem Eklat in der vergangenen Stadtvertretungssitzung, die in einer Löschung der öffentlich einsehbaren Videoaufzeichnung der Versammlung mündete, sorgt ein weiterer Personalentscheid für Gesprächsstoff und teilweise Unverständnis am Lehrkörper der Musikschule. Am 17. Mai tritt MMag. Bettina Wechselberger ihren Dienst als neue Leiterin der Musikschule Bregenz an. Sie folgt dem in den Ruhestand tretenden Prof. Peter Heiler nach. Pikantes Detail am Rande: MMag. Wechselberger ist die Partnerin von Reinhold Einwallner, dem Bürgermeister-Vertrautem und Partei-Freund, der schon zuvor wegen seiner dann nicht zustande gekommenen Bestellung als neuen Stadtamtsdirektor ins Kreuzfeuer gekommen war. In der Stadt zeigt man sich gelassen, verweist auf die Qualifikationen der Bewerberin und auch auf den Umstand, dass man eine Frau ein eine Führungsposition gebracht habe.