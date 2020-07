Mordprozess in Feldkirch: War es "Mord" oder "Totschlag"?

25-jähriger Armenier soll seine Lebensgefährtin aus Eifersucht getötet haben. Der Angeklagte würgte seine Frau minutenlang, nachdem er herausfand, dass sie mehrere Männerkontakte pflegte.

Was die Tat selbst betrifft, ist der heute 25-jährige Armenier geständig. Er gibt zu, seine damals 21-jährige Lebensgefährtin getötet zu haben. Die beiden waren seit Jahren ein Paar, nach ihrer Tradition waren sie bereits Mann und Frau, die standesamtliche Bestätigung fehlte nur noch. Seit vier Jahren versuchte das Paar Kinder zu bekommen, sogar eine Kinderwunschklinik suchten die beiden auf. In jener Nacht war anfangs gar nichts Besonderes, kein Streit. Im Gegenteil, man hatte Verwandtschaftsbesuch und irgendwann gingen alle schlafen.

Ertappt

Anklagepunkt: Zu Tode gewürgt

Intensiver Chatverlauf

Verteidiger Stefan Harg zitiert aus den ausgedruckten Chatverläufen. „Wie geht es Dir mein Liebling? Du bist so süß“, heißt es dort beispielsweise. Ein anderer spricht von Heirat, 1800 Nachrichten wechselten in nur einer Woche zwischen einem anderen Mann und dem späteren Opfer hin und her. „Ich konnte nicht verstehen, wie sie mir das antun konnte“, erinnert sich der Angeklagte an unzählige Kussmund- und Herzsymbole.