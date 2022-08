Mordfall Lustenauer Ried: 19-Jähriger bleibt vorerst auf freiem Fuß

Rechtsanwalt Sanjay Doshi möchte weitere Ermittlungen abwarten

Schreckliche Bluttat endet in einem Lustenauer Riedgraben

Das Opfer, eine 30-jährige Frau, hatte in der Nacht auf den 4. März gemeinsam mit dem 25-Jährigen und dem 19-Jährigen in einer Wohnung in Lustenau gefeiert. Dabei kam es zu Gewalt, in weiterer Folge soll der 25-Jährige die Frau gewürgt haben, bis sie sich nicht mehr regte.