Bluttat in Lustenau: Mordverdächtiger schildert Tathergang – neue Details

Neue Details, auch über den mutmaßlichen, zweiten Täter

Auf VOL.AT-Anfrage beim Mag. German Bertsch, dem Feldkircher Anwalt des mutmaßlichen Haupttäters, kann dies der Strafverteidiger bestätigen: "Mein Mandant hat eine umfangreiche Aussage gemacht, in der er den Vorwurf, das Opfer umgebracht zu haben, vehement bestreitet. Er hat den genauen Sachverhalt geschildert, was in jenem Zeitraum geschehen ist und den Tathergang auch in Bezug auf den zweiten mutmaßlichen Täter detailliert geschildert." Der 19-jährige mutmaßliche Mittäter befindet sich ja seit Ende Mai auf freiem Fuß, das Oberlandesgericht Feldkirch sah in seinem Falle einen unzureichenden Mordverdacht.