Mordfall Janine G. – warum sich der Prozesstermin weiter verzögern wird

Mag. German Bertsch, Verteidiger des mutmaßlichen Haupttäters, gibt Einblick in den komplexen und lang andauernden Stand der Erhebungen rund um den Frauenmord im Lustenauer Ried.

Über ein Jahr ist es nun her, als Vorarlberg durch den Fund einer Frauenleiche in einem Lustenauer Riedgraben in Schockstarre verfiel. Die grausige Bluttat, bei der Janine G., eine 30-jährige Frau aus Dornbirn ihr Leben lassen musste, sorgte landesweit für Schlagzeilen.