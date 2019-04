Mord im Drogenmilieu – Fahndung bislang ohne Erfolg

Dornbirn - Bei einem Gewaltverbrachen ist am Freitagabend in Dornbirn ein 27-jähriger Mann getötet worden. Vom Täter fehlt nach wie vor jede Spur.

Bei einem Gewaltverbrachen in der Nähe des Bahnhofs Dornbirn-Haselstauden ist am späten Freitagabend ein 27-jähriger Mann getötet worden. Das Opfer wies massive Bauchverletzungen auf, es verstarb nach Eintreffen der Polizei und des Notarztes noch an Ort und Stelle.