Mohrenbraurerei präsentiert neues Logo

"Beim Geschmack kommt es nicht auf die Größe an: Vorarlbergs beliebtestes Bier, das Mohrenbräu Spezial, gibt es ab sofort auch in der kleinen Mehrweg-Leichtflasche", heißt es in der Ankündigung für die Pressekonferenz am Dienstagvormittag. So wird das neue "Spezial 0,33" als Erstes das neue Markenbild der Mohrenbrauerei zeigen.

Am Dienstagvormittag um 10 Uhr präsentiert die Mohrenbrauerei das neue Markenbild mit der Produkteinführung des Mohrenbräu Spezial 0,33. Dieses neue Markenbild ist in den vergangenen eineinhalb Jahren in einem umfassenden Markenprozess entstanden.