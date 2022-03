Mohrenbräu-Logo und U-Ausschuss

Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli und Co-Geschäftsführer der Mohrenbrauerei Thomas Pachole heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Am heutigen Befragungstag des ÖVP-Untersuchungsausschusses wird das Finanzministerium ins Visier genommen. Es geht unter anderem um die frisierten Umfragen, die die ÖVP unter Sebastian Kurz zu ihrem Vorteil genutzt haben soll und um die Causa Thomas Schmid. Außerdem beantwortet WKStA-Gruppenleiter Bernhard Weratschnig Fragen über die vermutete Einflussnahme bestimmter Ermittlungsverfahren. In "Vorarlberg LIVE" berichtet heute Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli über den dritten Befragungstag im ÖVP-Untersuchungsausschuss.

Eineinhalb Jahre wurde intensiv über das Mohrenbräu-Logo diskutiert, gestern gab die Mohrenbrauerei ihr neues Logo bekannt. "Uns war es wichtig, dass jene Merkmale, die ein Teil der Menschen als rassistisch empfunden hat, überarbeitet werden", so Co-Geschäftsführer Thomas Pachole. Das überarbeitete Logo wird in Zukunft auf allen Produkten zu sehen sein. Den Anfang macht das neu eingeführte Mohrenbräu Spezial nächste Woche. Ob die Darstellung des Logos die Kritiker nun zufrieden stimmt, darüber redet Marc Springer heute mit Thomas Pachole in "Vorarlberg LIVE".