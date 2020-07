Mohren-Petition: Schon über 10.000 Unterschriften

Über 10.000 Personen haben Onlinepetition "Rettet das Mohrenbräu-Logo" schon unterschrieben. Zudem wurde die Petition schon über 28.000 Mal auf Facebook geteilt.

Wie berichtet, ist im Zuge der Rassismus-Debatte auch die - nicht zum ersten Mal geführte - Diskussion um das Mohrenbräu-Logo aufgeflammt. Kritiker sehen das Logo als rassistisch an. Andere setzen sich wiederum dafür ein, dass das Logo nicht abgeändert wird.

Petition mit über 10.000 Unterschriften

Unterstützung erhält die Traditionsbrauerei auch in Form einer Online-Petition , die sich für den Erhalt des bestehenden Logos stark macht.

Brauerei will Situation neu bewerten

Die Mohrenbrauerei hatte indes kürzlich angekündigt, in den kommenden Monaten eine mögliche Weiterentwicklung ihres Markenauftritts zu prüfen. Man wolle in den kommenden Monaten gemeinsam mit unabhängigen Experten aus verschiedenen Bereichen "in Ruhe prüfen, ob und wie wir unseren Markenauftritt im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterentwickeln". Das Ergebnis des Prozesses sei offen.