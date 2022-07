MLB: Baseball-Star lehnt 440 Millionen Dollar-Vertrag ab

Wenn 440 Millionen Dollar nicht genügen: Baseball-Star Juan Soto lehnt einen Rekordvertrag ab.

Ein Vertrag über 15 Jahre, ein Gehalt von 440 Millionen US-Dollar. Was für die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung - nicht nur in Zeiten der Inflation, steigender Zinsen und Pandemie - wie ein wilder Traum klingt, könnte für Juan Soto Realität sein. Könnte. Denn eben dieses Angebot, dessen Laufzeit und Gesamtsumme in der Baseball-Geschichte seinesgleichen sucht, soll der Starspieler von den Washington Nationals laut dem Portal The Athletic abgelehnt haben.

o ©AP

Das aktuelle Angebot ist "nur bedingt besonders"

Der 23 Jahre alte Baseball Star aus der Dominikanischen Republik wird vielerorts als der beste Hitter (Schlagmann) der Liga angesehen, die Nationals aber stehen aktuell bei einer Bilanz von 31:63 Siegen. Zuletzt betonte Soto, er wolle "nicht weiter verlieren". Doch die eigentliche Wahrheit könnte eine andere sein. Denn der aktuelle Deal ist, so absurd das auch klingen mag, nur bedingt besonders.

29,3 Millionen Dollar im Schnitt

Im Schnitt würde Soto das Angebot aus Washington rund 29,3 Millionen im Jahr einbringen. Viel Geld, nicht jedoch im Vergleich mit den anderen Topverdienern in der Major League Baseball (MLB).

Mets-Pitcher Max Scherzer ©AP

Max Scherzer von den Mets: 43 Millionen Dollar pro Jahr

Pitcher Max Scherzer, ehemaliger Teamkollege von Soto, streicht für seine Dienste bei den New York Mets über drei Jahre ein durchschnittliches Jahresgehalt von 43 Millionen US-Dollar ein. Center-Fielder Mike Trout von den Los Angeles Angels unterschrieb 2019 einen 12-Jahres-Vertrag im Wert von 432 Millionen US-Dollar, im Baseball bis heute unerreicht.

Mike Trout von den California Angels. ©AP

Astronomische Spielergehälter

Schon länger scheinen den Spielergehältern in Nordamerika keine Grenzen mehr gesetzt - nicht nur in der Major League Baseball. Football-Superstar Patrick Mahomes bekommt über einen Zeitraum von 10 Jahren 503 Millionen Dollar, der Basketballer Nikola Jokic einigte sich erst vor kurzem mit seinem Arbeitgeber Denver Nuggets auf den größten Vertrag der NBA-Geschichte: 264 Millionen Dollar über fünf Jahre.

self all Open preferences.

Mega-Gehälter auch in Europa

Aber nicht nur in den USA werden Mega-Gehälter bezahlt. Auch in Europa, vor allem wenn man sich die Gehälter von Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo und Co ansieht.

self all Open preferences.

"Nur" Platz 15 in der Gehaltsliste

"Washington", sagte Soto noch vor wenigen Monaten, "ist immer noch der Ort, an dem ich den Rest meiner Karriere verbringen will". Nur, so scheint es, eben nicht für 29,3 Millionen Dollar im Jahr. Das wäre schließlich nur Platz 15 in der Gehaltsliste der MLB.

Juan Soto ist verstimmt: "Fühlt sich wirklich schlecht an"

Indes hat der angehende Baseball-Superstar Juan Soto hat leicht verstimmt auf die Medienberichte reagiert. "Es fühlt sich wirklich schlecht an, wenn du siehst, dass sowas rausgeht", betonte er. Er sei jemand, der so etwas ruhig behandeln und für sich behalten würde, erklärte der zweimalige All-Star-Spieler.

Baseball-Star Juan Soto



























Juan Soto © AP

"Bin mir sicher, dass es ihn sehr stört"