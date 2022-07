NBA-Star Durant will Nets verlassen, Mega-Deal für Jokic

Der erste Tag des Transferfensters in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hat mit Rekord-Verträgen und einem wechselwilligen Superstar für Schlagzeilen gesorgt. Kevin Durant, einer der besten Basketballer der Geschichte, will die Brooklyn Nets offenbar verlassen. Diesen Wunsch habe er beim Team hinterlegt, berichteten US-Medien. Bradley Beal und Nikola Jokic erhielten indes von den Washington Wizards bzw. den Denver Nuggets Verträge über mehr als 250 Mio. Dollar.

Im Schatten dieser Causa verständigte sich Nikola Jokic mit Denver auf den vorerst lukrativsten Deal der NBA-Geschichte. Der serbische Center, Liga-MVP der vergangengen beiden Jahre, soll in den kommenden fünf Jahren mindestens 264 Millionen Dollar verdienen. Die Wizards geben unterdessen Aufbauspieler Bradley Beal 251 Mio. ebenfalls für fünf Jahre. Devin Booker soll zudem von den Phoenix Suns laut US-Medien einen neuen Vierjahresvertrag über 214 Mio. Dollar bekommen. Vergleichsweise mickrig mutet da der Deal für Jalen Brunson, der von den Dallas Mavericks zu den New York Knicks wechselt, an. Er soll dort 104 Mio. Dollar in vier Jahren verdienen.