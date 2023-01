Mitten am Tag: 52-Jähriger am Bregenzer Hafen mit Schlagring attackiert

Im Zuge einer Auseinandersetzung ist ein 52-Jähriger am Bregenzer Hafen durch einen Angriff mit einem Schlagring verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag gegen 11 Uhr und 12 Uhr vor der Sutterlüty-Filiale am Bregenzer Hafen. Dort war ein 52-Jähriger Mann am Mittwoch mit einer Personengruppe in Streit geraten. Plötzlich schlug einer dieser drei Männer dem 52-Jährigen mit einem Schlagring ins Gesicht. Dabei wurde dieser verletzt und zog sich ein stark zugeschwollenes Auge zu. Die Polizeiinspektion Bregenz bittet allfällige Zeugen des Vorfalls sich zu melden (+43 (0) 59 133 8120).