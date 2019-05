Mittelschule Feldkirch Oberau: Rechtsanwalt erwartet Schadensersatz für Mobbing

Die Mobbingvorwürfe an der Mittelschule Oberau in Feldkirch werden zum Gegenstand eines Gerichtsverfahrens. Im VOL.AT-Interview spricht Rechtsanwalt Clemens Achammer über das Verfahren.

Seit letztem Herbst vertritt Clemens Achammer die Klägerseite. Nun wird es zum Prozess gegen die Stadt Feldkirch kommen. In diesem sollen vornehmlich die Vorwürfe des Mobbings überprüft werden, die von Eltern und Schülern an den Rechtsanwalt aus Feldkirch herangetragen wurden.

Achammer erwartet ein positives Prozessergebnis. Ein solches bestünde für ihn in einer Schadensersatzzahlung, um künftigem Fehlverhalten von Lehrkräften und Schulleitungen entgegenzuwirken. Die gewünschte Höhe des Schadensersatzes lässt er jedoch offen. Dies obliege den Sachverständigen, betont er im VOL.AT-Gespräch.

Mangel an Kommunikation

Den beklagten Mangel an schriftlicher Kommunikation konnte Achammer im VOL.AT-Gespräch bestätigen. Bildungsdirektion und Schule hätten sich nur sehr eingeschränkt mit den Eltern ausgetauscht. Dies wurde von Landesschulinspektorin Karin Engstler – wie VOL.AT berichete – jedoch bestritten. Es habe keinen Mangel an Kommunikation gegeben. Nachdem die erste Beschwerde schriftlich eingegangen ist, sei eine Verpflichtung zur Prüfung vorhanden gewesen. Neue Vorwürfe wurden jedes Mal geprüft und die Ergebnisse stets schriftlich an die Eltern versendet, erläuterte sie im Gespräch mit VOL.AT.