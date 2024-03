Mittelschicht: Gehört Ihre Familie noch zum stabilen Rückgrat der Gesellschaft?

Schweizer Mittelschicht blüht auf, während Deutschland und Österreich mit wirtschaftlichen Herausforderungen ringen – gehört Ihre Familie noch zum stabilen Rückgrat der Gesellschaft?

Die Mittelschicht gilt als das Rückgrat jeder gesunden Volkswirtschaft und spielt eine entscheidende Rolle in der sozialen Struktur eines Landes. Eine genauere Betrachtung der Schweiz, Österreichs und Deutschlands enthüllt signifikante Unterschiede in der wirtschaftlichen Situation und den Perspektiven ihrer Mittelschichten.

Die Schweiz: Ein Beispiel für Stabilität und Wachstum

In der Schweiz hat die Mittelschicht in den letzten zwei Jahrzehnten eine beeindruckende und vor allem stabile Entwicklung erlebt. Von 2001 bis 2021 ist das durchschnittliche Bruttoeinkommen von etwa 5.313,54 Euro auf etwa 6.159,38 Euro gestiegen, ein Zuwachs von 16 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich das frei verfügbare Einkommen von rund 4.011,46 Euro auf etwa 4.371,88 Euro, was einem Anstieg von 9 Prozent entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen die wirtschaftliche Resilienz der Schweizer Mittelschicht, die inmitten globaler und lokaler Herausforderungen Beständigkeit und Wachstum zeigt.