Schock nach Papamonat: Für Georg gab's trotz mündlicher Zusage kein Geld vom Staat

Nicht bei Familie Hasler* aus Koblach, denn Papa Georg kümmerte sich zuhause nach der Geburt seiner kleinen Tochter Emilia* um das Kind und nahm das Angebot des österreichischen Sozialapparates dankend im Juli in Anspruch – nach mündlicher Zusage von der ÖGK. Das Geld für seinen Verdienstausfall hat er aber bis heute nicht gesehen.

Nach Gespräch bei ÖGK in Feldkirch schien alles auf Schiene

Nach Absprache mit seinem Chef erkundigte sich der Bauarbeiter bei der Feldkircher Niederlassung der ÖGK wegen des Papamonats. Dort versicherte man ihm, dass er nur die Geburtsurkunde und das Entlassungsschreiben seiner neugeborenen Tochter aus dem Krankenhaus vorlegen müsse, dann könne er das Angebot in Anspruch nehmen. Georg Hasler schickte der Institution die benötigten Unterlagen, zwei Tage später ging der Jungvater in die Monatskarenz.

Georg Hasler* schilderte in der VOL.AT-Redaktion seinen Fall.

Georg Hasler* schilderte in der VOL.AT-Redaktion seinen Fall. ©MJ

Georg Hasler* schilderte in der VOL.AT-Redaktion seinen Fall. ©MJ

"Für mich war von Anfang an klar, dass ich dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte. Meiner Meinung nach sollten viel mehr Väter diese Möglichkeit nutzen, um das alte Bild, dass sich nur Frauen um die Kinder kümmern sollen, endgültig loszuwerden," zeigt sich der junge Vater begeistert. Dass ihm dann der Verdienstausfall nicht vergütet würde, sorgte umso mehr für Empörung beim 38-Jährigen*.

Endgültige Absage und finanzieller Ausfall

Zunächst versicherte man ihm, man würde seinen Anspruch nochmals überprüfen, dann folgten weitere Wochen, in denen man sich vonseiten der Kasse nicht bei ihm gemeldet habe. Im Dezember folgte dann die endgültige Bestätigung, dass er keinen Anspruch habe – ein herber Rückschlag für den Jungvater.

Grund für die Abweisung sei eine Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld, da Hasler, wie durchaus üblich in der Baubranche, von seinem Chef im Jänner und Februar abgemeldet worden sei.

"Gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 FamZeitbG hat ein Vater (Adoptivvater, Dauerpflegevater) Anspruch aut den Familienzeitbonus für sein Kind (Adoptivkind, Dauerpflegekind), sofern er in den letzten 182 Tagen unmittelbar vor Bezugsbeginn durchgehend eine in Österreich kranken- und pensionsversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit tatsächlich ausgeübt sowie in diesem Zeitraum keine Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung erhalten hat, wobei sich Unterbrechungen von insgesamt nicht mehr als 14 Tagen nicht anspruchsschädigend auswirken.