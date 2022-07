Väterkarenz und Papamonat: Noch immer ein Tabu in Vorarlberg?

Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren gibt es die Väterkarenz im Gesetz. Besonders häufig wird sie in Österreich aber nicht genutzt - das zeigen Daten der Arbeiterkammer (AK).

Bei acht von zehn Paaren gehen Männer weder in Karenz, noch beziehen sie Kinderbetreuungsgeld. Zehn Prozent der Väter nehmen die Karenz nicht länger als drei Monate in Anspruch. Nur zwei Prozent der Väter in Partnerschaften unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit für drei bis sechs Monate, ein Prozent für mehr als sechs Monate. Sechs Prozent beziehen Kinderbetreuungsgeld, ohne ihre Erwerbstätigkeit zu unterbrechen. Das zeigt die aktuelle Auswertung des "Wiedereinstiegsmonitoring", in das Daten zu Erwerbs- und Einkommenssituation von 760.897 Personen, die von 2006 bis 2018 in Österreich Kinder bekommen haben, einflossen.