Vorarlberger Firmenchef geht sieben Monate in Karenz

Für sieben Monate in die "Väterkarenz"

Matthias Burtscher ist Geschäftsführer der Vorarlberger Softwareagentur "Fusonic". Wie er jetzt ankündigte, will er die Möglichkeit der "Väterkarenz" nutzen, damit er sich um sein Kind kümmern kann. Man darf gespannt sein, ob er seine Aufgaben als Papa und Haushalts-Manager genauso gut meistert wie als Firmenchef.

Arbeitswelt verändert sich

Die Arbeitswelt habe sich in den letzten Jahren extrem gewandelt und aus Sicht der Fusonic-Geschäftsführung sind Unternehmen gefordert, eine moderne, progressive Unternehmenskultur für verschiedene Generationen und Menschen zu gestalten.

Fusonic beteiligt Mitarbeiter:innen am Gewinn.

Den vier Gründern von Fusonic ist es sehr wichtig, dass sich innerhalb der Organisation eine Struktur und Kultur schaffen, die alle Mitarbeiter:innen fördert, autonome Teams ermächtigt, die Produktivität steigert und Wachstum ermöglicht. Erst vor Kurzem implementierte Fusonic ein Gewinnbeteiligungsmodell. “Der Erfolg des Unternehmens beruht nicht auf Einzelleistungen, sondern auf unserer kollektiven Anstrengung”, erklärt CEO Matthias Burtscher. Er, Burtscher, und seine Gründungskollegen sind davon überzeugt, dass jedes Teammitglied direkt vom Erfolg des Unternehmens profitieren soll. Das bedeutet konkret: Ab sofort schüttet Fusonic im Frühjahr einen Betrag zwischen 7 und 20 Prozent des Vorjahresgewinns nach Steuern an die Mitarbeiter:innen aus. Ein Hintergedanke dabei ist, dass die direkte Verbindung zwischen dem Handeln jeder Person und ihrer individuellen Kompensation alle dazu anhalten soll, wirtschaftliche Gesichtspunkte in der täglichen Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Gründer hoffen auf noch positivere Arbeitskultur

Für die Fusonic-Geschäftsführung ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter:innen wissen, dass sie jederzeit Ideen zu Strategie und Innovation einbringen können. Das ist sogar erwünscht. Im Umkehrschluss erhoffen sich die Gründer eine noch positivere Arbeitskultur, die Potenziale erkennt und die Arbeit auf Augenhöhe fördert. Für die Geschäftsführer ist die Gewinnbeteiligung so gesehen auch nur ein logischer Schritt, den schlicht und ergreifend als ein Zeichen der Wertschätzung verstanden wissen will und zudem das Standing als moderner, attraktiver Arbeitgeber am hart umkämpften Arbeitsmarkt stärken soll. (VOL.AT)