Vorarlberg sieht sich für Sommertourismus gerüstet

Vorarlberg sieht sich für den Sommertourismus gut gerüstet und hofft wirtschaftlich auf eine "respektable Saison". Die Buchungslage sei gut, wenn auch nicht mit einem "normalen" Jahr vergleichbar, sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Tourismusbeschäftige werden getestet

Wallner und Tourismus-Landesrat Christian Gantner (ÖVP) unterstrichen die Bedeutung des Tourismus hinsichtlich der Wertschöpfung - 15 Prozent des Bruttoregionalprodukts - und der Beschäftigung (bis zu 15.000 Mitarbeiter). Mit präventiven Maßnahmen wie der Testung von Tourismusbeschäftigen gelte es Vertrauen zu schaffen. "In Vorarlberg haben sich für diese Woche rund 1.000 Mitarbeiter zum Test angemeldet", berichtete Gantner. Diese Screenings werden an vier Stützpunkten (Bludenz, Feldkirch, Bregenz, Egg) in 18 Örtlichkeiten durchgeführt.

Appell für Urlaub in Vorarlberg

Wallner und Gantner appellierten an ihre Landsleute, den Urlaub in Vorarlberg zu verbringen. "Bleiben Sie im Land! Sie haben gute Möglichkeiten, hier Urlaub zu machen", so der Landeshauptmann. Wallner wies in diesem Zusammenhang etwa auch auf die "V-Card" hin, die Ermäßigungen auf Freizeitaktivitäten in Vorarlberg bietet. "Sie wird in diesem Jahr so intensiv genutzt wie noch nie, bisher wurden 15.000 Stück verkauft, im vergangenen Sommer waren es 8.000 Karten", stellte Wallner fest. Zudem werde intensiv Werbung für Urlaub in Vorarlberg betrieben, natürlich nicht nur für die Einheimischen, sondern auch für die ausländischen Gäste.