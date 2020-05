"Ich kam. Ich sah." – Neue Kampagne für Urlaub im Ländle

Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Christian Gantner (beide ÖVP) und Vorarlbergs Tourismus-Geschäftsführer Christian Schützinger haben eine Werbekampagne präsentiert, die Vorarlbergs Tourismuswirtschaft im kommenden Sommer unterstützen soll.

Lust auf Vorarlberg machen

Die Botschaft laute: "Urlaub in Vorarlberg ist etwas Besonderes - auch in dieser Situation", so Wallner, der erklärte, selbst im Land urlauben zu wollen, und die Vorarlberger bat, dies auch zu tun. Sehr wichtig sei es in der jetzigen Situation, den Gästen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, waren sich Wallner, Gantner und Schützinger einig. Dies erreiche man durch Transparenz und eine professionelle Containment-Strategie.