Mit dem Fahrradboom zur Mobilitätswende: Räder teilweise bereits vergriffen

Der Fahrradboom hat mittlerweile auch Vorarlberg erreicht. Nicht nur E-Bikes und Cargobikes, sondern auch herkömmliche Fahrräder werden immer beliebter. Das Radfahren erlebt einen unglaublichen Höhenflug. Diesen will man in Vorarlberg auf politischer und wirtschaftlicher Ebene so gut wie möglich unterstützen. 14,40 Euro - so viel investiert das Land im heurigen Jahr pro Bürger in Radprojekte, insgesamt sind rund 5,75 Millionen Euro. Der Großteil des Geldes fließt in die Errichtung von Radwegen in den Kommunen und in die Verbesserung des Radverkehrs entlang von Landesstraßen. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren 62 Millionen Euro in Radschnellverbindungen im Land investiert werden. Im Rahmen der Bund-Land-Kooperation gibt allein der Bund seit letztem Jahr rund 5 Euro pro Person und Jahr (40 Millionen Euro) für die Förderung des Radverkehrs aus. In den letzten fünf Jahren wurden rund 62 Kilometer an Radrouten ausgebaut. Allein 2020 wurden 28 Radweg-Förderprojekte abgeschlossen und 20 neue Projekte gestartet, deren Umsetzung erfolgt überwiegend 2021.