Mit dem ersten Heimsieg winkt der fünfte Tabellenplatz

Am Beginn von fünf Heimspielen in zehn Tagen wartet für Dornbirn Bulldogs der Vorletzte Black Wings Linz

Der Liveticker vom Spiel Bulldogs Dornbirn vs Black Wings Linz

Die Dornbirn Bulldogs wollen endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison feiern. Gegner Steinbach Black Wings 1992 wollen bei den Dornbirn Bulldogs Revanche nehmen.

Nach vier Auswärtsspielen in nur einer Woche in der ICE Hockey League folgen für die Dornbirn Bulldogs jetzt fünf Heimspiele innerhalb von zehn Tagen. Zu Beginn der Heim-Serie gastieren die Steinbach Black Wings 1992 und der EC-KAC im Ländle. Gegen beide Teams wurden just Siege gefeiert.