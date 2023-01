Missbrauchte Kinder - Rendi-Wagner drängt auf Gewaltschutzambulanzen

Die SPÖ drängt auf ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Online-Missbrauch.

Fall Teichtmeister war ein Weckruf

Der Fall Teichtmeister habe die Problematik wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Laut Bundeskriminalamt gab es 2022 über 10.000 Verdachtsmeldungen und eine Rekordzahl an Anzeigen wegen Online-Kindesmissbrauchs, hieß es in der Aussendung der SPÖ. Höhere Strafen - in Österreich gilt für den Besitz von "Bildern von Kindesmissbrauch" eine Höchststrafe von zwei Jahren, bei Verbreitung drei Jahre - gebe es etwa in Deutschland mit Höchststrafen von fünf bzw. zehn Jahren.