Missbrauchsverdacht in Höchst: Ex-Schulleiter angeklagt

62-jähriger Lehrer einer Höchster Privatschule soll zwei unmündige Buben sexuell missbraucht haben. Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ist nicht rechtskräftig.

Am 16. Dezember hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch am Landesgericht Feldkirch Anklage gegen den Untersuchungshäftling erhoben. Das teilte gestern auf Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler mit. In der Anklageschrift werde dem 62-jährigen Pädagogen vorgeworfen, er habe zwei unmündige Buben sexuell missbraucht, die unter seiner Aufsicht gestanden seien, sagte Stütler. Die mutmaßlichen Opfer seien nun neun und elf Jahre alt.