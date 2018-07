Missbrauchsverdacht in Altach: Zahlreiche Anrufe

Altach - Bei der Gemeinde Altach melden sich seit Montag besorgte Eltern. Bürgermeister Gottfried Brändle bittet alle, die professionelle Unterstützung des IfS zu nutzen.

Derzeit laufen noch die Ermittlungen zu den vermuteten Missbrauchsfällen in Altach. Bürgermeister Gottfried Brändle ortet viel Verunsicherung in seiner Gemeinde, immer wieder gebe es Anrufe besorgter Eltern mit der Frage, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Hier rät Brändle allen, das Gespräch mit dem IfS zu suchen. Deren Experten stehen für ein unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung, in denen man den persönlich besten Ansatz finden könne.