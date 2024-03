Mindestens 60 Tote: Rettungsschiff "Ocean Viking" rettet Überlebende

Geflüchtete, die von dem NGO-Schiff "Ocean Viking" nach mehrtägigem Treiben im zentralen Mittelmeer gerettet wurden, berichten, dass "mindestens 60 Menschen" während der Reise gestorben sind.

Dies verlautbarte die Hilfsorganisation Sos Mediterranee, Betreiberin des Rettungsschiffes, am Donnerstag auf X (ehemals Twitter). Die 25 Überlebenden waren am Mittwoch von dem Rettungsschiff aufgenommen worden. Sie berichteten der Besatzung, dass sie von Libyen aus in See gestochen seien.

Rom. "Der Motor ist nach drei Tagen ausgefallen, sodass das Boot ohne Wasser und Nahrung trieb", so Sos Mediterranee. Nach sieben Tagen auf See wurde die Gruppe gerettet. "Die Überlebenden sagen, dass mindestens 60 Menschen während der Reise gestorben sind, darunter Frauen und mindestens ein Kind", hieß es weiter. Zwei der 25 Personen mussten in der Nacht auf Donnerstag von der italienischen Küstenwache medizinisch versorgt werden, nachdem sie das Bewusstsein verloren hatten. Sie wurden in ein Krankenhaus auf Sizilien gebracht. Noch unklar ist, in welchem Hafen die "Ocean Viking" landen wird.