Alternativer Nobelpreis für SOS Mediterranee

Die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee erhält einen der diesjährigen Alternativen Nobelpreise. Die Organisation ist die Betreiberin des Rettungsschiffes "Ocean Viking", das in den vergangenen Monaten hunderte Menschen aus dem Mittelmeer gerettet hat. Die Organisation hat ihre Hauptquartiere in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz.

"Die wichtigste Botschaft, die wir mit unseren diesjährigen Preisträgern verbreiten wollen, ist, dass in einer Situation der eskalierenden Krisen, in der viele das Gefühl haben machtlos zu sein, dass es Menschen gibt, die Fähigkeit und die Macht haben, etwas zu verändern", betonte von Uexküll.

Zuletzt war SOS Mediterranee als einer jener Organisationen bekannt geworden, die gegen die verschärften Bedingungen für Rettungsorganisationen in Italien und Frankreich protestierten. Derzeit konzentrieren sich die Rettungseinsätze auf das südliche Mittelmeer, wo vor allem die Insel Lampedusa im Mittelpunkt des Geschehens ist. Seenotretter werden für ihre Arbeit immer wieder von rechtspopulistischen Politikern kritisiert. Diese bezichtigen sie der Komplizenschaft mit Schleppern, die Migranten bewusst in Seenot geraten lassen, damit sie von den Helfern gerettet werden müssen.

Die Verleihung der Alternativen Nobelpreise findet heuer am 29. November 2023 in Stockholm statt und wird live übertragen. Die Right Livelihood Stiftung in Stockholm ehrt seit über 40 Jahren Menschen und Organisationen, die sich für Frieden, Nachhaltigkeit und eine gerechte Welt einsetzen. Mehrere Alternative Nobelpreisträger, darunter der weißrussische Dissident Ales Bjaljazki, erhielten später auch den Friedensnobelpreis. Vergangenes Jahr ging einer der Preise an die ukrainische Bürgerrechtlerin Oleksandra Matwijitschuk. In der Liste der Alternativer Nobelpreisträger seit 1980 finden sich auch drei Österreicher: Leopold Kohr (1983), Robert Jungk (1986) und Erwin Kräutler (2010).