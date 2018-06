Millioneninvestition beim Hotel Schwärzler in Bregenz geplant

Das Hotel Schwärzler in Bregenz steht vor einer umfangreichen Erweiterung und teilweisen Sanierung beziehungsweise Neugestaltung von Teilen des Bestandes.

So soll an der Stelle des Hallenbades ein vierstöckiger Neu- bzw. Erweiterungsbau ostseitig an den Bestand anschließen. Dort werden mehrere Seminarräume und ein Bettentrakt mit rund 30 Zimmern und Suiten entstehen. Im Untergeschoss des Erweiterungsbaus soll zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch ein Fitness-, Sauna- und Wellnessbereich eingerichtet werden.

Das Investitionsvolumen beziffert Andrea Schwärzler mit rund neun Millionen Euro. “In der gröbsten Bauphase bleibt das gesamte Haus von Ende August bis Ende Oktober 2018 geschlossen. In dieser Zeit wäre ein Hotel- und Gastronomiebetrieb nicht möglich”, so Schwärzler. Zwischen November und Mai 2019 sollen dann die Inneneinrichtung und die Fertigstellung der einzelnen Bereiche bei laufendem Betrieb erfolgen. Die Eröffnung des erneuerten und erweiterten Hotels findet demgemäß im Frühsommer des kommenden Jahres statt.

Zur Gruppe Schwärzler Hotels & Restaurants gehören mehrere Hotels und Gastronomiebetriebe, etwa in Götzis, im Brandnertal und in Gargellen. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Schaan in Liechtenstein.